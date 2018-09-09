Трамп раскритиковал экономическую политику Китая

Вашингтон, , 19:56 — REGNUM Времена, когда другие страны грабили США, прошли. Об этом на странице в соцсети Twitter сообщил глава Белого дома Дональд Трамп, критикуя экономическую политику Китая.

«Если США продают Китаю автомобиль, то должны платить налог в 25%, — написал Трамп. — Если Китай продает автомобиль в США, то налог — 2%».

Президент США задался вопросом, «это честно?».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 сентября президент США Дональд Трамп заявил о том, что Вашингтон готов ввести торговые санкции в отношении китайских товаров на общую сумму $267 млрд в дополнение к предлагаемым санкциям на $200 млрд.

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