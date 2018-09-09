В Новгородской области закрылись избирательные участки

Великий Новгород, , 20:02 — REGNUM В шести районах Новгородской области и в областном центре — Великом Новгороде — 9 сентября в 20:00 закрылись 142 избирательных участка. В регионе завершились 13 избирательных кампаний, в том числе выборы двух новых составов представительных органов — думы Великого Новгорода и совета депутатов Старой Руссы.

В Великом Новгороде выборы проходили на 92 избирательных участках, 42 из которых были оснащены современными комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБами).

Напомним, в городскую думу Великого Новгорода шестого созыва избираются 30 депутатов, этим выборам придаётся особое значение, так как именно этот состав думы будет голосовать за нового мэра города по итогам конкурсного отбора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 18:00 явка избирателей в Великом Новгороде составила 20,39%. Самой высокой была явка на выборах главы Полновского сельского поселения в Демянском районе — 55,92%. На выборах депутатов в Старой Руссе за два часа до закрытия участков проголосовали только 13,38% избирателей.