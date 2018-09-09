Правые активисты протестуют против решения военного суда Израиля

Тель-Авив, , 20:55 — REGNUM 7 сентября группа активистов одного из правых движений Израиля развесила в деревне Акраба на Западном Берегу плакаты, осуждающие решение военного суда страны. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, накануне военный суд Израиля принял решение не сносить дом палестинца, убившего израильтянина несколько месяцев назад.

Решение суда связано с тем, что нападавший страдал психическим заболеванием, и его семья не знала о его преступных намерениях. По закону Израиля, в таком случае суд не может разрешить снос жилья преступника.

С решением суда категорически не согласны правые активисты. Они расклеили плакаты с надписью на арабском «Спасибо, полковник!», иронически обращаясь к Шарону Афеку, принявшему данное решение.