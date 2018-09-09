Друзская община выступила против закона о национальном государстве Израиль

Тель-Авив, , 20:53 — REGNUM В Иерусалиме у резиденции президента Израиля Рувена Ривлина прошла демонстрация против принятого в июле закона о национальном характере государства. Среди митингующих были также и представители друзов, национального меньшинства, проживающего на территории страны.

Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, в отличие от остальных демонстрантов представители друзской общины поддержали правительство, однако попросили пересмотреть вышедший закон. Митингующие требовали переименовать закон, а также скорректировать часть его положений.

В своей резиденции Рувен Ривлин принял Йорама Яира, представителя друзской общины. Президент поблагодарил общину за поддержку и отметил, что друзы, как меньшинство, имеют полное право на борьбу за справедливость и равноправие.