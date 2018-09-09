Жену премьер-министра Израиля допросили по делу о коррупции

Тель-Авив, , 20:49 — REGNUM Несколько месяцев назад полиция Израиля допросила жену премьер-министра страны, Сару Нетаньяху, по подозрению в нарушении ею трудового законодательства страны. Об этом израильскому информационному агентству Ynet. стало известно только 7 сентября.

Согласно материалам следствия, советник Нир Хефец работал на семью Нетаньяху в течении двух лет, не получая за это денежного вознаграждения. Сам Хефец утверждает, что был готов работать бесплатно, однако закон Государства Израиля требует юридического оформления данных условий найма. Тогда советник обратился к адвокату семьи премьера с просьбой урегулировать данный вопрос с юридической точки зрения.

Однако Сара Нетаньяху утверждает, что деньги Хефецу были выплачены по первому требованию со стороны адвокатов. Жена действующего премьер-министра Израиля также заявляет, что данные обвинения не что иное, как очередная ложь, как и ранее заявленные подозрения в коррупции.