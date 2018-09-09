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Президент Вьетнама посетил концерт в честь 45-летия дипотношений с Японией

Политика

Президент Вьетнама Чан Дай Куанг посетил концерт симфонического оркестра, который был посвящен 45-летию со дня установления дипломатических отношений с Японией

Президент Вьетнама посетил концерт в честь 45-летия дипотношений с Японией
Иллюстрация: Vpctn.gov.vn
Суги Ретару и Чан Дай Куанг

Ханой, 9 сентября 2018, 19:50 — REGNUM  Президент Вьетнама Чан Дай Куанг с супругой посетили концерт симфонического оркестра, организованный в связи с 45-летием со дня установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Японией.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», присутствие Президента и его супруги на мероприятии свидетельствует о том, что руководство СРВ (Социалистическая Республика Вьетнам) придает большое значению развитию двусторонних отношений.

Страны расширяют взаимодействие в сфере культуры. Будет продолжена организация подобных концертов, а также других культурных мероприятий. По мнению руководителей обеих стран, тесное взаимодействие в сфере культуры позволит укрепить взаимопонимание между народами Вьетнама и Японии.

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