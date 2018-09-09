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Итоговая явка на выборах в Госсобрание Башкирии составила 47%

Политика

В выборах депутатов парламента в 2013 году приняли участие 53% избирателей

Итоговая явка на выборах в Госсобрание Башкирии составила 47%
Иллюстрация: Bashkortostan.izbirkom.ru
Брифинг ЦИК Башкортостана

Уфа, 9 сентября 2018, 19:40 — REGNUM  По предварительным данным, явка на выборах депутатов Государственного собрания Башкирии составила 47,11%. В ходе прошлых парламентских выборов в 2013 году на избирательные участки пришли 53,35% от общего числа внесенных в списки граждан, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В районах республики средний показатель активности избирателей составил около 59%, в городах региона — 38,77%. В Уфе на выборы пришли 27,55% жителей города.

Напомним, в Башкирии в единый день голосования проходит 22 избирательных кампании. Жители республики выбирают депутатов Курултая VI созыва и депутатов представительных органов муниципальных образований. Всего замещается 147 мандатов.

На 110 мест в республиканском парламенте претендуют 736 кандидатов по партийным спискам и 290 — по одномандатным округам, из них только шестеро — самовыдвиженцы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии завершено голосование на выборах депутатов Госсобрания

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Выборы в Госсобрание Башкирии-2018
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