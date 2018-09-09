Руководители Вьетнама поздравили лидеров Камбоджи с успешными выборами

Ханой, , 20:09 — REGNUM Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук отправил поздравительную телеграмму Премьер-министру Камбоджи Хун Сену в связи с успешными выборами в Камбодже.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Ханоймой», в поздравительной телеграмме от лица высших руководителей СРВ и вьетнамского народа указывается, что Вьетнам высоко оценивает успехи Народной Партии Камбоджи на выборах в Парламент VI созыва, которые прошли при широкой общественной поддержке. Вьетнам очень надеется, что Королевство Камбоджа продолжит курс на сохранение мира, независимости и стабильности в регионе, а также экономическое процветание, при котором уровень жизни в Камбодже будет расти высокими темпами.

Высшие руководители Вьетнама также выражают надежду на то, что традиционные отношения дружбы и сотрудничества будут развиваться и укрепляться в интересах народов обеих стран, в интересах сохранения мира, стабильности и безопасности как в в Юго-Восточной Азии, так и во всем мире.