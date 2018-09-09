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Руководители Вьетнама поздравили лидеров Камбоджи с успешными выборами

Политика

По случаю формирования нового Парламента и Правительства VI созыва в Камбодже премьер-министр Социалистическая Республика Вьетнам (СРВ) Нгуен Суан Фук отправил поздравительную телеграмму от лица высших руководителей Вьетнама и вьетнамского народа Премьер-министру Камбоджи Хун Сену

Ханой, 9 сентября 2018, 20:09 — REGNUM  Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук отправил поздравительную телеграмму Премьер-министру Камбоджи Хун Сену в связи с успешными выборами в Камбодже.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Ханоймой», в поздравительной телеграмме от лица высших руководителей СРВ и вьетнамского народа указывается, что Вьетнам высоко оценивает успехи Народной Партии Камбоджи на выборах в Парламент VI созыва, которые прошли при широкой общественной поддержке. Вьетнам очень надеется, что Королевство Камбоджа продолжит курс на сохранение мира, независимости и стабильности в регионе, а также экономическое процветание, при котором уровень жизни в Камбодже будет расти высокими темпами.

Высшие руководители Вьетнама также выражают надежду на то, что традиционные отношения дружбы и сотрудничества будут развиваться и укрепляться в интересах народов обеих стран, в интересах сохранения мира, стабильности и безопасности как в в Юго-Восточной Азии, так и во всем мире.

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