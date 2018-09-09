В Ростовской области закрылись 2608 избирательных участков

Ростов-на-Дону, , 20:01 — REGNUM Сегодня, 9 сентября, в 20:00 в Ростовской области завершилось голосование на 2608 избирательных участках, сообщили ИА REGNUM в областном избиркоме.

В единый день голосования жители Донского региона избирали новый состав областного Законодательного собрания. Также в 12 городах и районах Дона состоялись выборы депутатов местных парламентов.

Эксперты отмечают возросший интерес к выборам на Дону по сравнению с избирательной кампанией 2013 года. Тогда участие в голосовании за депутатов регионального парламента пятого созыва приняли 42,06% избирателей. В текущем году явка прогнозируется на уровне 50%.

ИА REGNUM напоминает, что на 60 мест в донском парламенте претендуют 667 кандидатов. Наряду с выборами депутатов в Законодательное собрание области в 12 городах и районах состоялись выборы депутатов местных парламентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 сентября, в единый день голосования, в 80 регионах России проходит более 4,7 тыс. выборов разного уровня.

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