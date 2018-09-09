На выборах в Калужской области к 18 часам проголосовали 32,09% избирателей

Калуга, , 19:35 — REGNUM В Калужской области 9 сентября на выборах в органы местного самоуправления по состоянию на 18 часов из 15 тыс. 036 зарегистрированных избирателей проголосовало 4 тыс. 825 человек. Явка составила 32,09%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме.

Напомним, в Калужской области в единый день голосования проходят девять избирательных кампаний по выборам 69 депутатов отдельных представительных органов в Барятинском, Жуковском, Хвастовичском, и Спас-Деменском раинах. Также проходит голосование по вопросу изменения границ муниципального образования сельское поселение «Село Маклино» Малоярославецкого района.

Как сообщало ИА REGNUM, на 33 избирательных участка на депутатские места претендуют 166 кандидата.