Волгоградские города проваливают явку

Волгоград, , 19:33 — REGNUM Явка на выборах Волгоградской городской думы по состоянию на 18:00 составила 18,35%. Как сообщил 9 сентября избирком Волгоградской области, чуть лучше ситуация в Волжском и Камышине, где проходят аналогичные выборы. Здесь явка равняется 18,51% и 23,35%, соответственно. В среднем по региону до участков дошел только каждый пятый житель — 30,98% избирателей.

При этом ситуация значительно лучше в районах области.

«В среднем на выборах в органы местного самоуправления в 22 муниципальных районах области — 39,57%», — сообщил избирком.

Напомним, что 9 сентября в России проходят 4,7 тыс. избирательных кампаний в 80 регионах. Люди выбирают губернаторов, депутатов регионального и муниципального уровня, глав сельских поселений и т. д. Всего в списках избирателей — 65 млн человек.