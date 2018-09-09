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Волгоградские города проваливают явку

Политика

Выборы депутатов в крупнейших городах Волгоградской области не вызвали интереса у людей

Волгоград, 9 сентября 2018, 19:33 — REGNUM  Явка на выборах Волгоградской городской думы по состоянию на 18:00 составила 18,35%. Как сообщил 9 сентября избирком Волгоградской области, чуть лучше ситуация в Волжском и Камышине, где проходят аналогичные выборы. Здесь явка равняется 18,51% и 23,35%, соответственно. В среднем по региону до участков дошел только каждый пятый житель — 30,98% избирателей.

При этом ситуация значительно лучше в районах области.

«В среднем на выборах в органы местного самоуправления в 22 муниципальных районах области — 39,57%», — сообщил избирком.

Напомним, что 9 сентября в России проходят 4,7 тыс. избирательных кампаний в 80 регионах. Люди выбирают губернаторов, депутатов регионального и муниципального уровня, глав сельских поселений и т. д. Всего в списках избирателей — 65 млн человек.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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