В Ингушетии состоялась церемония инаугурации Юнус-Бека Евкурова

Магас, , 19:31 — REGNUM Новый глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров принес присягу народу Ингушетии и вступил в должность. Церемония инаугурации состоялась сразу после голосования в парламенте республики.

В своей присяге Евкуров пообещал быть гарантом соблюдения прав и свобод, определенных для граждан республики Конституцией Ингушетии. Поблагодарив главу государства Владимира Путина за высокое доверие, оказанное ему внесением в список кандидатов на пост главы региона, Евкуров обязался «трудиться во благо каждого жителя Ингушетии, во благо всей нашей страны, невзирая ни на какие трудности и проблемы».

После присяги председатель парламента Зялимхан Евлоев вручил Юнус-Беку Евкурову штандарт главы Республики Ингушетия.

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На церемонии вступления в должность избранного главы Ингушетии присутствовали его коллеги из субъектов СКФО: глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков, глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, а также председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов.

Полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников, поздравляя Евкурова с избранием на пост главы, напомнил, что доверие, оказанное ему Владимиром Путиным и Народным собранием, — это высокая оценка работы его в должности главы республики в предыдущие два срока на этом посту.