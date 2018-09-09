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Авиасалон «Аэро-Индия 2019» пройдет в Банголоре

Политика

Министерство обороны Индии объявило о том, что следующая международная выставка «Аэро-Индия 2019» пройдет в Бангалоре (штат Карнатака) с 20 по 24 февраля 2019 года

Нью-Дели, 9 сентября 2018, 20:15 — REGNUM  По решению министерства обороны Индии, международная выставка «Аэро-Индия 2019» пройдёт в городе Бангалор (штат Карнатака) с 20 по 24 февраля 2019 года.

По сообщению индийского информационного агентства Jagran, в правительстве велись ожесточённые споры по поводу возможного места проведения масштабного международного аэросалона. В 2019 году «Аэро-Индия» должна была пройти в городе Лакхнау (штат Уттар-Прадеш), однако главный министр штата, Йоги Адитьянатх, выступил против предложения министерства обороны. Противодействие руководство штата вызвало ожесточённые споры в правительстве по поводу места проведения аэросалона. В то же время правительство штата Карнатака добивалось права провести выставку ещё раз, для чего направляло премьер-министру страны Нарендре Моди, специальные прошения.

В прошлом году аэросалоне «Аэро-Индия» приняло участие 549 компаний, среди которых были Государственная корпорация «Ростех» и входящие в него акционерное общество «Рособорнэкспорт» и холдинг «Вертолёты России»

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