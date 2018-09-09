Министр иностранных дел Индии посетит Москву в сентябре

Нью-Дели, , 20:42 — REGNUM Сушма Сварадж, министр иностранных дел Индии, отправится в Москву с официальным визитом 13 сентября. Решение о визите было принято после отмены поездок министра в Сирию и Ливан.

По сообщению индийского информационного агентства Live Hindustan, министерство иностранных дел Индии отказалось от визитов в Сирию и Ливан по причине угрозы для безопасности делегации. Целью поездки Сушмы Сварадж в Москву с 13 по 14 сентября 2018 года станет обсуждение развития российско-индийского военно-технического сотрудничества в условиях антироссийских санкций США. После подписания нового стратегического соглашения с Соединёнными Штатами и обещаний увеличения поставок американской военной техники, министр иностранных дел Индии намерен обсудить с российской стороной возможные способы достижения «баланса» в области торговли вооружением.

Россия является крупнейшим игроком на индийском рынке вооружения. Во время переговоров в формате 2+2 госсекретарь США Майк Помпео потребовал от Индии отказаться от сделки по С-400 и заявил о готовности Соединённых Штатов полностью заменить на индийском рынке российскую технику американской.