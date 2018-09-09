К 18:00 на выборы в Ростовской области пришла треть избирателей

Ростов-на-Дону, , 19:28 — REGNUM К 18:00 9 сентября в выборах депутатов Законодательного собрания Ростовской области шестого созыва приняли участие 36,26% избирателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном избиркоме.

На 60 мест в донском парламенте претендуют 667 кандидатов. Наряду с выборами депутатов в Законодательное собрание области в 12 городах и районах проходят выборы депутатов местных парламентов.

Стоит отметить, что выборы на Дону в текущем году проходят более активно, чем в 2013 году. Так, пять лет назад явка избирателей на выборах депутатов Законодательного собрания Ростовской области шестого созыва по состоянию на 18:00 составила 32,59%.

Напомним, на Дону работают 2608 избирательных участков. В списки избирателей включено более 3 млн человек, из них более 15 тыс. человек смогут проголосовать впервые в своей жизни. Помещения для голосования закроют в 20:00.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 9 сентября, в единый день голосования, в 80 регионах РФ проходит более 4,7 тыс. выборов разного уровня.

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