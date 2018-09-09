Тегеран готов к обогащению урана до более высоких уровней

Тегеран, , 19:53 — REGNUM 8 сентября спикер Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что ядерная энергетика страны продвигается ударными темпами, однако, сохраняя верность обязательствам по «ядерной сделке», не выходит за установленные границы.

В интервью иранскому информагентству «IRIB» Бехруз Камальванди сообщил, что ещё в июне от Верховного лидера Ирана исламской революции Али Хаменеи поступил приказ в срочном порядке провести подготовку к обогащению урана до уровня 190 тысяч ЕРР (единиц работы разделения) «на данный момент всё ещё в рамках ядерной сделки». Иран также разморозил завод по производству фторида урана VI, который бездействовал с 2015 года.

Пока что его мощности также находятся в рамках соглашения. Тем не менее, Камальванди заявил, что если возникнет такая необходимость, то Организация по атомной энергии приступит к более серьёзному обогащению и за рамками условленных по указанию руководства страны.