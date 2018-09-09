Торговля Ирана и Белоруссии должна достичь миллиарда долларов

Тегеран, , 20:26 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече 7 сентября со спикером парламента Ирана Али Лариджани заявил, что Белоруссия и Исламская Республика Иран имеют весь необходимый потенциал для того, чтобы достичь товарооборота в размере одного миллиарда долларов: страны обязаны приложить усилия для достижения этого значения.

По сообщению иранского информационного агентства «Фарс», визит спикера иранского парламента Али Лариджани вывел отношения двух стран на новый уровень. Однако сам Александр Лукашенко на сайте правительства отметил, что при высоком уровне политических отношений, экономические связи нуждаются в совершенствовании, над чем и необходимо работать.

Али Лариджани прибыл в Белоруссию сразу после завершения своего визита в Россию, где он провёл встречу со свои российским коллегой. Последнее время иранские парламентарии всё чаще совершают визиты в Россию и страны ЕАЭС.