К финишу выборов в пяти тюменских поселениях пропало электричество

Тюмень, , 19:23 — REGNUM В Тюменской области в результате ненадлежащего обслуживания линии электропередачи ООО «Дорстрой» без света остались избирательные участки Заводоуковского района. Электричество пропало в сёлах Падун, Семеново, поселках Урожайный, Речной, Степной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АО «Тюменьэнерго».

"Произошёл обрыв и падение проводов отпайки ВЛ 110 кВ на ПС «Сельмаш», находящейся в собственности ОАО «Завод «Сельмаш», что привело к отключению ВЛ 110 «Заводоуковск — Боровинка», ВЛ 35 «Заводоуковск — Стеклозавод», ВЛ 10 «Зерновой». На данный момент силами АО «Тюменьэнерго» на двух из них уже восстановлено электроснабжение, а ещё два запитаны от резервных источников электроснабжения. В зону отключения попало 12 УИК Заводоуковского района», — поясняют энергетики.

В избиркоме региона отметили, что отключение произошло в вечернее время, когда большинство жителей вышеуказанных сёл проголосовало. Напомним, в Тюменской области 9 сентября 2018 года выбирали главу региона.

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