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Президент Ирана Хасан Роухани выступит в ООН в сентябре

Политика

Президент Исламской Республики Иран отправится 25 сентября в Нью-Йорк, чтобы присутствовать на открытии 73-ей Генеральной Ассамблее ООН (ГА ООН)

Тегеран, 9 сентября 2018, 20:31 — REGNUM  7 сентября стало известно, что президент Ирана Хасан Роухани отправится в Нью-Йорк 25 сентября, чтобы присутствовать на 73-й Генеральной ассамблее ООН. Ожидается, что иранский президент выступит с докладом, лейтмотивом которого станут сирийское урегулирование и выход Соединённых Штатов Америки из ядерной сделки с Ираном.

По сообщению иранского информационного агентства «Тасним» со ссылкой на главу Администрации Президента Ирана Махмуда Ваези, Президент, как и в предыдущие годы, выступит на Генеральной Ассамблее ООН. Пока предполагается, что выступление состоится 25 сентября. Ваези опроверг информацию о том, что из-за обострения отношений с США выступление Президента может не состояться. Он исключил возможность встречи Роухани с Дональдом Трампом на полях крупнейшего ежегодного политического события.

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