Президент Ирана Хасан Роухани выступит в ООН в сентябре

Тегеран, , 20:31 — REGNUM 7 сентября стало известно, что президент Ирана Хасан Роухани отправится в Нью-Йорк 25 сентября, чтобы присутствовать на 73-й Генеральной ассамблее ООН. Ожидается, что иранский президент выступит с докладом, лейтмотивом которого станут сирийское урегулирование и выход Соединённых Штатов Америки из ядерной сделки с Ираном.

По сообщению иранского информационного агентства «Тасним» со ссылкой на главу Администрации Президента Ирана Махмуда Ваези, Президент, как и в предыдущие годы, выступит на Генеральной Ассамблее ООН. Пока предполагается, что выступление состоится 25 сентября. Ваези опроверг информацию о том, что из-за обострения отношений с США выступление Президента может не состояться. Он исключил возможность встречи Роухани с Дональдом Трампом на полях крупнейшего ежегодного политического события.