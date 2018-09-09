Иран и Турция продолжать углублять двусторонние связи

Тегеран, , 20:11 — REGNUM На полях Тегеранского саммита Ирана, России и Турции 7 сентября в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Иран и Турция должны развивать свои отношения, чтобы подорвать санкции США.

По сообщению иранского информационного агентства «ILNA», в ходе встречи Президент Ирана призвал использовать национальные валюты в двусторонней торговле и обновить преференциальные торговые соглашения между Тегераном и Анкарой. Он также отметил, что тесные отношения Ирана и Турции с Россией, Пакистаном и Катаром могут гарантировать мир и стабильность в регионе, минимизируя негативные факторы извне.

Со своей стороны президент Турции охарактеризовал позицию США в отношении других стран как неприемлемую. Он заявил, что Анкара и Тегеран должны развивать межбанковское сотрудничество и поддержал идею Роухани шире использовать национальные валюты.