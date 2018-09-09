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Небензя: Запад подводит РФ под новый виток санкций

Политика

4 марта 2018 г. в больницу британского города Солсбери в критическом состоянии были госпитализированы бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь

Небензя: Запад подводит РФ под новый виток санкций
Иван Шилов © ИА REGNUM] [Иван Шилов © ИА REGNUM
Юлия Скрипаль

Москва, 9 сентября 2018, 19:15 — REGNUM  Западные страны пытаются подвести Российскую Федерацию к очередному витку антироссийских ограничительных мер при помощи «дела» об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

По его словам, из России, которая якобы является недобросовестным членом международного сообщества, стремятся сделать «страну-изгоя».

Небензя добавил, что некоторые страны Запада сделали ставку на «изнурение режима».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 марта 2018 г. в больницу британского города Солсбери в критическом состоянии были госпитализированы бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Официальный Лондон позже сообщил, что граждане подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок», которое якобы было изготовлено в России.

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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