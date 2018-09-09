«Правительство Ирана стоит на передовой экономической войны»

Тегеран, , 20:04 — REGNUM 8 сентября в ходе мероприятий посвящённых правительственной неделе (особый период длиною в шесть дней, в течение которого Президент и министры правительства выступают с отчётом перед парламентом и Духовным Лидером Ирана) Президент Ирана Хасан Роухани подчеркнул, что иранский народ никогда не отступал даже в самых тяжёлых условиях, и сейчас правительство оказалось во главе борьбы иранского народа с внешними врагами.

Иранское информационное агентство «ISNA» приводит слова Роухани о том, что у Ирана нет никаких врагов, кроме США, сионистского режима Израиля и их союзников. Президент заявил, что правительство должно использовать все свои возможности для противостояния заговорам недругов, организуемых Вашингтоном. Особенно это касается экономической войны, развязанной Администрацией Дональда Трампа.

Говоря о давлении Америки на Иран, Роухани заметил, что Исламская Республика не боится Администрации США и никого, кто в неё входит или входил.