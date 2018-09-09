На выборах парламента Калмыкии проголосовали более 46% жителей

Элиста, , 19:14 — REGNUM 46,38% составила явка избирателей на выборы депутатов Народного Хурала Республики Калмыкия шестого созыва на 18:00 9 сентября, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные избирательной комиссии.

Почти 75% избирателей проголосовали в Октябрьском районе, больше 60% — в Лаканском, Ики-Бурульском, Яшалтинском районах республики.

Как сообщало ИА REGNUM, на 27 мандатов в республиканском парламенте претендуют 149 кандидатов. Свои списки смогли зарегистрировать ЛДПР, «Единая Россия», Российская экологическая партия «Зеленые», КПРФ, «Патриоты России», «Родина», «Справедливая Россия», «Гражданская платформа». Бюллетени для голосования оформлены на русском и калмыцком языках.

Избирательные участки работают с 08:00, в 20:00 они закроются. Всего в списки избирателей включены 207 тыс. 484 человек.

Явка на выборах в парламент пятого созыва в 2013 году составила 48,2%.

9 сентября, в единый день голосования, в России проходит более 4,7 тыс. выборов различного уровня, в 80 регионах. В списки избирателей включены около 65 млн человек.

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