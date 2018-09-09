Иран и Китай считают военное взаимодействие приоритетным

Пекин, , 19:50 — REGNUM 8 сентября в ходе своего визита в Китай Министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что контакты по линии военных ведомств между Ираном и Китаем никогда ранее не были столь масштабны и важны для обеих стран.

По сообщению иранского информационного агентства «Кейхан», в ходе поездке, проходившей по приглашению министерства обороны КНР, министр обороны Ирана Амир Хатами провёл встречи со своим китайским коллегой и заместителем председателя Центрального военного совета КНР. На встречах, по сообщению «Кейхана», обсуждалось достигшее высокого уровня двустороннее военное взаимодействие, важные региональные и международные вопросы, в том числе неоднократное нарушение со стороны США международного права и безопасности целого ряда стран по всему миру.

Министр отметил, что Иран и Китай обеспокоены региональной повесткой безопасности, особенно американской политикой по разжиганию конфликтов в Восточной и Западной Азии. Обе страны заявили, что для них приоритетно обеспечить в этой связи необходимую координацию и продолжить практику обмена ценным опытом в сфере обороны.