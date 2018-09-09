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Вмешательство США в Сирию должно быть немедленно прекращено

Политика

Президент Ирана Хасан Роухани призвал США прекратить своё вмешательство в Сирию, отметив, что кризис в регионе должен быть урегулирован посредством межсирийских переговоров

Вмешательство США в Сирию должно быть немедленно прекращено
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Орел

Тегеран, 9 сентября 2018, 19:44 — REGNUM  7 сентября в Тегеране в преддверие встречи на высшем уровне Ирана, России и Турции Президент Ирана Хасан Роухани заявил о незаконности вмешательства США в Сирию. Президент также подчеркнул, что оно привело к затягиванию беспорядков в регионе и должно быть немедленно прекращено, судьба же Сирии будет делом её внутренних сил.

По данный иранского информационного агентства «Фарс» Роухани отметил, что вмешательство США в Сирию не согласуется ни с какими международными нормами и бросает вызов устойчивому миру в регионе аналогично тому, как это было с Ливией. Хасан Роухани сообщил, что после семи лет хаоса в Сирии большинство игроков в регионе считают, что кризис должен быть решён мирным путём, последний террористический очаг в провинции Идлиб должен быть ликвидирован, а США будут лишь мешать этому.

Заявление Президента Ирана предшествовало Тегеранскому трёхстороннему саммиту по Сирии, который прошел вечером того же дня. Саммит проходил на фоне подготовки сирийской армия к освобождению от террористов последнего крупного региона на северо-западе Сирии — провинции Идлиб.

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