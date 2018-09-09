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Подсчёт голосов в Хакасии: пока ясности нет

Политика

В Хакасии 9 сентября выбирали главу региона

Абакан, 9 сентября 2018, 20:39 — REGNUM  Хакасия замерла в ожидании результатов выборов главы региона. Местные, а также федеральные СМИ сообщают, что возможен второй тур. Звучат предположения, что действующий губернатор Виктор Зимин наберёт менее 50% голосов.

Между тем продолжается подсчёт голосов. По данным ЦИК РФ, общее количество избирателей в списке — 380 338 человек. К 00:30 по местному времени пока обработано 2750 действительных бюллетеней. Первые результаты Виктора Зимина пока составляют 64,33%.

Следующий результат у Валентина Коновалова — 22,78%. У Александра Мяхара — 2,44%, у Андрея Филягина — 2%.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии 9 сентября 2018 года состоялись выборы губернатора. Явка на 19:30 составила 39,08%. В настоящее время идёт подсчёт результатов.

Читайте ранее в этом сюжете: Единый день голосования завершён в Хакасии

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Выборы главы Хакасии-2018
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