Рязанцы игнорируют выборы, избирком – не унывает

Рязань, , 19:06 — REGNUM В Рязани лишь 18,75% избирателей пришли на выборы Рязанской городской думы, которые проходят 9 сентября. Данные о явке на 18:00 опубликовал Клуб избирателей Рязанской области. Однако члены регионального избиркома не унывают, заявляя, что важнее — чистота выборов, а не количество проголосовавших людей.

Как сообщил журналистам зампредседателя регионального избиркома Дмитрий Боков, главный показатель выборов для избирательной комиссии — чистота и законность, а не явка. По словам чиновника, в день голосования в Рязани не выявлено серьезных нарушений.

«В областную избирательную комиссию поступают жалобы на якобы имеющее место нарушения. Но как правило они не подтверждаются, а в их основе лежит либо незнание, либо неверная трактовка законов», — сообщило издательство «Пресса» со ссылкой на Дмитрия Бокова.

ИА REGNUM напоминает, что в 2013 году на аналогичных выборах в Рязани явка к 18:00 составляла 22,24%. В 2018 году жителям города предстоит выбрать 40 депутатов гордумы. Половина из них пройдут в городской парламент по партийным спискам, половина — по одномандатным округам. Всего в России в единый день голосования проходят 4,7 тыс. выборов разного уровня в 80 регионах. В списках избирателей — 65 млн человек.