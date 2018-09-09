Ингрид Хейден назначена заместителем спецпредставителя ООН по Афганистану

Кабул, , 19:29 — REGNUM 7 сентября гражданка Австралии Ингрид Хейден была официально назначена на должность заместителя специального представителя Генерального секретаря ООН по Афганистану.

Начиная с января текущего года, она была исполняющей обязанности заместителя специального представителя Генерального секретаря ООН по Афганистану. До этого Ингрид Хейден в течение четырех лет работала в Нью-Йорке в качестве начальника Отдела Афганистана Департамента по политическим вопросам ООН.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Ингрид Хейден работает в ООН 25 лет. Она участвовала в миссиях Организации в Афганистане, Чаде, Центральноафриканской Республике, Судане.

Ингрид Хейден имеет большой опыт работы в сферах, связанных как с обеспечением мира и безопасностью, так и с управлением. Она начала свою карьеру в ООН в Департаменте по вопросам управления. Позже Ингрид Хейден занимала высокие посты в Департаменте операций по поддержанию мира и в Департаменте по политическим вопросам.