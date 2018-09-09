В 10 районах Воронежской области явка превысила 70%

Воронеж, , 19:02 — REGNUM 37,71% жителей Воронежской области проголосовали на выборах губернатора к 18:00 9 сентября, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные облизбиркома.

Самый высокий показатель явки продемонстрировал Аннинский район — более 80%. В 10 районах области явка составила более 70%, еще в 15 районах проголосовали от 50 до 70% жителей. Сама низкая явка в Левобережном районе Воронежа — чуть более 14%.

Напомним, сегодня воронежцы выбирают губернатора. На пост претендуют шесть кандидатов: депутат Воронежской гордумы Олег Бурцев (ЛДПР), депутат Воронежской облдумы Николай Воронин (КПРФ), врио губернатора Воронежской области Александр Гусев («Единая Россия»), депутат Совета народных депутатов Россошанского муниципального района Виталий Климов («Справедливая Россия»), директор Зональной научной библиотеки ВГУ Аркадий Минаков («Родина») и директор ООО НПО «ИнтерПолярис» Игорь Перевезенцев (Партия роста).

Всего 9 сентября, в Единый день голосования, в 80 регионах России проходит более 4,7 тысячи выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.

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