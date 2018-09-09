Около 40% избирателей проголосовали на выборах главы Самарской области

Самара, , 19:01 — REGNUM Отдать голос за своего кандидата на пост губернатора Самарской области на 18:00 (17:00 мск) пришли 40,26% граждан от числа включенных в список избирательной комиссии. На выборах главы региона в 2014 году к этому времени проголосовали 51,03% избирателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В Самарской области на место губернатора претендуют шесть кандидатов: врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров («Единая Россия»), помощник депутата Самарской губернской думы Галина Баранова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), предприниматель Виталий Кирсанов («Коммунисты России»), заместитель председателя Самарской губернской думы Алексей Лескин (КПРФ), заместитель председателя комитета Самарской губернской думы Михаил Маряхин («Справедливая Россия») и заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Степанов (ЛДПР).

Наиболее активно участвуют в голосовании избиратели Клявлинского района — там на избирательные участки пришли 89,56% из списка. В Самаре уровень явки не превысил 32%, максимальный показатель в Тольятти — 30,9%.

На дополнительные выборы в Госдуму по одномандатному избирательному округу № 158 явка голосующих к 18:00 по местному времени составила 36,90%. На выборы депутатов в парламент Тольятти пришли 25,73% избирателей — на 2,10% больше, чем в 2013 году: тогда проголосовало 23,63%. Выросла активность и в Сызрани: если в 2013 году к 18:00 выбрать членов городской думы пришли 31,77% избирателей, то в этом году — 35,42%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня в Самарской области встречают граждан все 1783 избирательных участка. Количество избирателей, зарегистрированных в списке на утро 9 сентября, составило 2 365 786 человек.

Напомним, что 9 сентября в Самарской области проходят досрочные выборы губернатора и дополнительные выборы депутата Государственной думы. Избиратели Сызрани и Тольятти формируют состав городских дум. Выборы в местные органы представительной власти идут еще в 35 городских округах и районах региона.

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