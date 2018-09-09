На выборах губернатора Псковской области явка к 18:00 приблизилась к 33%

Псков, , 19:01 — REGNUM К 18:00 на выборах губернатора Псковской области проголосовали 173 333 избирателя — 32,75%. Об этом ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

На выборах губернатора в 2014 году активность избирателей к этому часу была чуть выше — 32,86%.

Высокую явку показывает Струго-Красненский район, где также выбирают нового главу района — 56,08%. В других семи районах, где также выбирают новых глав муниципалитетов, явка колеблется от 27 до 46%: Великолукский — 36,90%, Красногородский — 46,6%, Локнянский — 43,94%, Невельский — 41,21%, Опочецкий — 36,97%, Псковский — 27,03%, Пыталовский — 44,71%.

Что касается дополнительных выборов депутата Псковского областного собрания по одномандатному округу №12, явка на этих выборах составила к 18:00 25,91%,

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области работают 637 избирательных участков. Они закроются в 20:00.

В выборах губернатора Псковской области участвуют пять кандидатов: временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников («Единая Россия»), индивидуальный предприниматель Сергей Кулаков (Партия пенсионеров России), депутат Псковского областного собрания Антон Минаков (ЛДПР), уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев (КПРФ) и директор ООО «Производственно-художественная мастерская по камню «Карельский гранит — Псков» Игорь Романов («Партия роста»).

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