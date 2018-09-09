Президент Афганистана снял с должности 8 послов, в их числе и в России

Кабул, , 19:27 — REGNUM 8 сентября стало известно о приказе президента Афганистана Ашрафа Гани, согласно которому восемь послов должны быть сняты со своих должностей, также еще должно быть уволено 16 сотрудников Министерства иностранных дел.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», советующий приказ был президентом подписан 6 сентября. Предложение о данном решении исходило из самого Министерства иностранных дел Афганистана.

С должности были сняты послы Афганистана в Испании, Германии, Катаре, Греции, Кувейте, Турции и Иране. Среди уволенных и посол Афганистана в России Абдул Кочай.

Бывший глава Управления по национальной безопасности Афганистана Амрулла Салех сказал, что данное решение оправдано, так как в современных условиях Афганистан не сможет добиться успеха на международной арене без назначения на эти должности более молодых дипломатов.

Помимо послов со своей должности был снят генеральный консул в пакистанском городе Пешавар.