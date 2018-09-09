Обнародованы первые данные экзитполов: гордума Екатеринбурга «покраснеет»

Екатеринбург, , 23:01 — REGNUM В Екатеринбурге обнародованы первые данные опросов на выходе с избирательных участков (экзитполы) по результатам выборов в городскую думу. Победу на выборах по единому избирательному округу одержала партия «Единая Россия», за которую проголосовали более трети принявших участие в голосовании избирателей.

Как сообщают местные издания, за «Единую Россию», по разным данным, отдали свои голоса от 35% до 36% пришедших в единый день голосования к избирательным урнам. Ещё четверть голосов были отданы за списки КПРФ (от 21% до 25%). За «Справедливую Россию» проголосовали порядка 20% избирателей. Ещё 10% горожан за ЛДПР и чуть более 5% за партию «Яблоко».

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге 9 сентября прошли выборы в городскую думу VII созыва.

Напомним, что на выборах гордумы VI созыва в 2013 году победу одержали также кандидаты от «Единой России», тогда за них проголосовали 28% пришедших на выборы. На втором и третьем местах оказались списки кандидатов от «Справедливой России» (17%) и «Гражданской платформы (13%). А вот за КПРФ и ЛДПР проголосовали 8% и 5% избирателей.