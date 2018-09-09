Кадыров поздравил Юнус-Бека Евкурова с избранием главой Ингушетии

Грозный, , 18:58 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Юнус-Бека Евкурова с избранием на должность главы Ингушетии на новый срок. По словам руководителя Чечни, Евкуров заслужил уважение «братского ингушского народа» работой на посту главы Ингушетии и своими прежними заслугами на военной службе.

«Уверен, что под его руководством Ингушетия будет и дальше двигаться по пути мира, стабильности и экономического роста», — написал Кадыров на своей странице в соцсети.

Чеченский лидер пожелал своему многолетнему коллеге на посту соседней республики крепкого здоровья, успехов и удачи.

Напомним, сегодня, 9 сентября, парламент Ингушетии избрал на должность главы республики Юнус-Бека Евкурова. За него проголосовали 26 депутатов Народного собрания. Его конкуренты заместитель председателя парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике Ильяс Богатырев и депутат городского совета Назрани Урусхан Евлоев получили по два голоса.

Читайте ранее в этом сюжете: Юнус-Бек Евкуров избран главой Ингушетии на третий срок