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Кадыров поздравил Юнус-Бека Евкурова с избранием главой Ингушетии

Политика

Глава Чечни выразил уверенность, что Евкуров занял этот пост заслуженно

Грозный, 9 сентября 2018, 18:58 — REGNUM  Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил Юнус-Бека Евкурова с избранием на должность главы Ингушетии на новый срок. По словам руководителя Чечни, Евкуров заслужил уважение «братского ингушского народа» работой на посту главы Ингушетии и своими прежними заслугами на военной службе.

«Уверен, что под его руководством Ингушетия будет и дальше двигаться по пути мира, стабильности и экономического роста», — написал Кадыров на своей странице в соцсети.

Чеченский лидер пожелал своему многолетнему коллеге на посту соседней республики крепкого здоровья, успехов и удачи.

Напомним, сегодня, 9 сентября, парламент Ингушетии избрал на должность главы республики Юнус-Бека Евкурова. За него проголосовали 26 депутатов Народного собрания. Его конкуренты заместитель председателя парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике Ильяс Богатырев и депутат городского совета Назрани Урусхан Евлоев получили по два голоса.

Читайте ранее в этом сюжете: Юнус-Бек Евкуров избран главой Ингушетии на третий срок

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Выборы главы Ингушетии — 2018
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