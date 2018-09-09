Выборы главы Тюменской области: явка меньше, чем в 2014 году

Тюмень, , 18:55 — REGNUM На выборах губернатора Тюменской области к 19:30 по местному времени (15:30 мск) проголосовали 47,39% избирателей региона, Югры и Ямала. Более всего избирателей пришли на ямальские участки. В арктическом автономном округе к 19:30 проголосовали 215 194 человека или 62,13% от числа избирателей, внесенных в списки на момент открытия избирательных участков, сообщает корреспондент ИА REGNUM по данным ГАС «Выборы».

Как отметил на пресс-конференции председатель избиркома Тюменской области Игорь Халин, цифры по явке после 20:00 по местному времени будут выше. Жалоб на серьёзные нарушения на выборах в избирком не поступало.

В муниципальных районах Ямала была максимальная явка избирателей — 84,81%. Среди городов электоральную активность продемонстрировали жители Лабытнанги, где проголосовало 64,24% от общего числа избирателей, Муравленко — 64,01%, и Нового Уренгоя — 59,8%.

В Тюменской области к 19:30 проголосовали 55,6% от общего числа избирателей, в Югре — 34,1%.

На предыдущих выборах главы Тюменской области в 2014 году регионы «тюменской матрёшки» проявили большую активность. Тогда средний показатель явки к указанному времени составил 55,87%.

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