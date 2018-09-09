23,75% жителей Тверской области пришли на выборы депутата Госдумы

Тверь, , 18:53 — REGNUM 23,75% избирателей проголосовали на дополнительных выборах депутата Государственной думы РФ по Заволжскому одномандатному избирательному округу №180 в Тверской области 9 сентября по состоянию на 18:00, сообщает ИА REGNUM.

Всего в бюллетенях — фамилии шести зарегистрированных кандидатов. На мандат претендуют Сергей Веремеенко («Единая Россия»), Александр Гришин (Партия пенсионеров), Илья Клейменов (Коммунистическая партия «Коммунисты России»), Вадим Соловьев (КПРФ), Леонид Булатов (ЛДПР), Сергей Юровский («Справедливая Россия»).

Сегодня же в регионе проходят муниципальные выборы — на 1971 мандат претендуют 3 тыс. 448 человек. В списки кандидатов на выборы депутата Госдумы включены 536,8 тыс. избирателей, на муниципальных выборах — 445,5 тыс. человек.

9 сентября, в Единый день голосования, в 80 регионах России проходит более 4,7 тысячи выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.

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