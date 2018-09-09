В Башкирии завершено голосование на выборах депутатов Госсобрания

Уфа, , 18:51 — REGNUM В Башкирии закрылись все 3 452 избирательных участка. Жители республики в единый день голосования 9 сентября 2018 года выбирали депутатов Государственного собрания — Курултая Башкирии, также проходила 21 кампания по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления. Всего в республике замещается 147 мандатов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По последним данным ЦИК РФ, к 18:00 явка составила 40,24%. До 5 сентября более 35 тыс. избирателей республики выразили желание проголосовать по месту нахождения, подав заявление через МФЦ или портал Госуслуг.

В Центральную избирательную комиссию Башкирии в день голосования поступило 10 обращений. Два обращения были аналогичного содержания, из ЦИК РФ поступило пять обращений, из органов прокуратуры — одно. В числе обратившихся — семеро избирателей, двое кандидатов и их представителей, а также двое представителей партий.

В ходе голосования нарушений избирательного законодательства не зафиксировано.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, предыдущие выборы депутатов Курултая Башкирии V созыва состоялись 8 сентября 2013 года. В выборах приняли участие 18 региональных отделений политических партий.

По единому округу были зарегистрированы списки 12 политических партий, в которые были внесены 1 232 кандидата. По одномандатным округам в выборах приняли участие 383 кандидата.

Явка избирателей составила 53,35%, в выборах приняли участие 1 584 066 граждан.

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