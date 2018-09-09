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Президент Афганистана Ашраф Гани: «Это война против народа и конституции»

Политика

Во время встречи с религиозными деятелями, молодёжью и другими жителями запада Кабула президент Афганистана Ашраф Гани, сказал, что продолжающаяся война ведется против народа и конституции Афганистана

Президент Афганистана Ашраф Гани: «Это война против народа и конституции»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Афганистан

Кабул, 9 сентября 2018, 19:14 — REGNUM  На западе города Кабул президент Афганистана Ашраф Гани провел встречу с религиозными деятелями, молодёжью и другими жителями столицы, где 5 сентября произошел теракт. На ней он заявил, что продолжающаяся в стране война ведется против народа и конституции Афганистана.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», президент также добавил, что сейчас существует серьезная угроза национальной безопасности Афганистана, что и подтвердил недавний теракт.

Ашраф Гани заявил, что отдал приказ о создании в Кабуле четырех зон безопасности. Данное решении, по его мнению, будет способствовать стабилизации ситуации в столице. Глава Афганистана сказал, что объединённые комитеты безопасности должны быть созданы на основе рекомендаций народа.

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