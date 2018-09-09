Оппозиция Индии призвала провести общенациональную забастовку

Нью-Дели, , 19:08 — REGNUM Оппозиционная партия «Индийский национальный конгресс» (ИНК) призвала выразить протест против повышения цен на топливо, проведя общенациональную забастовку 10 сентября. По сообщению индийского новостного издания «Таймс оф Индия», данное решение было поддержано ведущими оппозиционными партиями, например, партией «Всеиндийский тринамул конгресс» и «Коммунистической партией Индии».

Официальный представитель ИНК Рандип Сурджевала подчеркнул, что цены растут не только на дизельное топливо и бензин, но и на бытовой газ. В результате населению становится все труднее удовлетворить базовые потребности. Согласно оценкам «Индийского национального конгресса», увеличив ставки налога на добавленную стоимость (НДС) и акциза на топливо, с мая 2014 года федеральному правительству Индии удалось аккумулировать более 153,15 млрд долларов. Деятели партии окрестили политику кабинета Нарендры Моди «топливным воровством» и потребовали немедленного понижения налоговых ставок. В частности, вновь прозвучали призывы привести НДС на бензин в соответствие с единым налогом на товары и услуги, введенным в Индии в июле 2017 года.