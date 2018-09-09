Министр энергетики США посетит Москву 11-13 сентября

Москва, , 18:46 — REGNUM В Москву с трехдневным визитом прибудет министр энергетики США Рик Перри. Об этом сообщил РИА Новости дипломатический источник.

По его словам, министр энергетики США будет находится в российской столице с 11 по 13 сентября.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 27 июня глава Минэнерго РФ Александр Новак журналистам в Вашингтоне заявил, что в энергетике у России и США есть много направлений для кооперации и сотрудничества.

По его словам, энергетика может «стать драйвером» развития отношений между Москвой и Вашингтоном.

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