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Министр энергетики США посетит Москву 11-13 сентября

Политика

27 июня глава Минэнерго РФ Александр Новак журналистам в Вашингтоне заявил, что в энергетике у России и США есть много направлений для кооперации и сотрудничества

Москва, 9 сентября 2018, 18:46 — REGNUM  В Москву с трехдневным визитом прибудет министр энергетики США Рик Перри. Об этом сообщил РИА Новости дипломатический источник.

По его словам, министр энергетики США будет находится в российской столице с 11 по 13 сентября.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 27 июня глава Минэнерго РФ Александр Новак журналистам в Вашингтоне заявил, что в энергетике у России и США есть много направлений для кооперации и сотрудничества.

По его словам, энергетика может «стать драйвером» развития отношений между Москвой и Вашингтоном.

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Российско-американские отношения
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