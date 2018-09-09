Бывший премьер-министр Индии выступил с критикой правительства Моди

Нью-Дели, , 18:54 — REGNUM Бывший премьер-министр Индии Манмохан Сингх заявил, что правительство во главе с Нарендрой Моди потерпело сокрушительные неудачи во всех сферах, включая экономику, аграрный вопрос и отношения с другими южноазиатскими странами. По его словам, население Индии более не верит в слова правительства об очередных небывалых успехах. Об этом сообщает индийское новостное агентство «Таймс оф Индия»

Манмохан Сингх подчеркнул, что кабинет Моди не смог справиться с аграрным кризисом, а также обеспечить должный уровень цен на сельскохозяйственную продукцию. Бездействие федеральной власти привело к разорению фермерских хозяйств по всей стране. Это лишь одно из предвыборных обещаний действующего премьер-министра Индии Нарендры Моди, оставшихся невыполненными к концу срока его полномочий. Например, глава правительства обещал создавать по 20 миллионов рабочих мест каждый год. А уровень безработицы существенно возрос за последние четыре года, цитирует политика «Таймс оф Индия»,