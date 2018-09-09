Воскресенье, 9 Сентября 2018 года
20:48:09 МСК

Бывший премьер-министр Индии выступил с критикой правительства Моди

Политика

По словам политика, Нарендра Моди и его правительство не смогли выполнить ни одно из предвыборных обещаний

Нью-Дели, 9 сентября 2018, 18:54 — REGNUM  Бывший премьер-министр Индии Манмохан Сингх заявил, что правительство во главе с Нарендрой Моди потерпело сокрушительные неудачи во всех сферах, включая экономику, аграрный вопрос и отношения с другими южноазиатскими странами. По его словам, население Индии более не верит в слова правительства об очередных небывалых успехах. Об этом сообщает индийское новостное агентство «Таймс оф Индия»

Манмохан Сингх подчеркнул, что кабинет Моди не смог справиться с аграрным кризисом, а также обеспечить должный уровень цен на сельскохозяйственную продукцию. Бездействие федеральной власти привело к разорению фермерских хозяйств по всей стране. Это лишь одно из предвыборных обещаний действующего премьер-министра Индии Нарендры Моди, оставшихся невыполненными к концу срока его полномочий. Например, глава правительства обещал создавать по 20 миллионов рабочих мест каждый год. А уровень безработицы существенно возрос за последние четыре года, цитирует политика «Таймс оф Индия»,

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника. Главное об Индии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить