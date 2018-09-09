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Начался съезд лидеров правящей партии Индии

Политика

Руководство индийской правящей партии БДП обсудит стратегию на предстоящих парламентских выборах

Нью-Дели, 9 сентября 2018, 18:48 — REGNUM  В столице Индии Нью-Дели начался съезд лидеров правящей партии «Бхаратия джаната парти» («Индийская народная партия»). По сообщению индийского новостного издания «Навбхарат Таймс», в съезде принимают участие высшее партийное руководство и лидеры региональных ячеек партии.

Ключевой темой на повестке съезда станет стратегия «Индийской народной партии» на выборах в нижнюю палату парламента Индии «Лок Сабху», а также грядущие выборы в законодательные ассамблеи штатов Мадхья-Прадеш, Раджастхан, Чхаттисгарх, Телангана и Мизорам.

Ожидается, что руководство партии уделит особое внимание забастовкам против поправки к закону о зарегистрированных кастах и племенах, захлестнувших Индию в прошедший месяц. Особое беспокойство вызывает тот факт, что инициаторами протестов выступили представители высших каст — основа социальной базы «Индийской народной партии».

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