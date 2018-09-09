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Лидеры правящей партии Бангладеш объедут страну на поезде накануне выборов

Политика

Делегация бангладешской партии «Авами лиг» попытается разрешить внутрипартийные противоречия накануне выборов в парламент Бангладеш

Дакка, 9 сентября 2018, 19:08 — REGNUM  Делегация правящей в Бангладеш партии «Авами лиг» («Народная лига») отправилась в поездку по северным регионам страны накануне выборов. По словам генерального секретаря партии «Авами лиг» Обайдула Кадера, возглавляющего делегацию, основной целью данной поездки является упрочение позиций партии и контроль за тем, как проекты центрального правительства выполняются на местах. Он также добавил, что 13 сентября партия также отправит делегацию в города Читтагонг, Маймансингх и Кишоргандж. Об этом сообщает бангладешское новостное издание «Дэйли Стар»

Представители правящей партии «Авами лиг» отметили, что предстоящие выборы в Бангладеш станут настоящим соревнованием. Поездки по стране и иная организационная активность, направленная на сплочение партии и разрешение внутренних противоречий, позволит партии показать наилучший результат в ходе голосования.

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