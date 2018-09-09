Лидеры правящей партии Бангладеш объедут страну на поезде накануне выборов

Дакка, , 19:08 — REGNUM Делегация правящей в Бангладеш партии «Авами лиг» («Народная лига») отправилась в поездку по северным регионам страны накануне выборов. По словам генерального секретаря партии «Авами лиг» Обайдула Кадера, возглавляющего делегацию, основной целью данной поездки является упрочение позиций партии и контроль за тем, как проекты центрального правительства выполняются на местах. Он также добавил, что 13 сентября партия также отправит делегацию в города Читтагонг, Маймансингх и Кишоргандж. Об этом сообщает бангладешское новостное издание «Дэйли Стар»

Представители правящей партии «Авами лиг» отметили, что предстоящие выборы в Бангладеш станут настоящим соревнованием. Поездки по стране и иная организационная активность, направленная на сплочение партии и разрешение внутренних противоречий, позволит партии показать наилучший результат в ходе голосования.