На выборах во Владимирской области проваливают явку

Владимир, , 18:41 — REGNUM Явка на выборах губернатора и депутатов заксобрания Владимирской области к 18:00 составила всего 28,88%. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба регионального избиркома.

«Во Владимирской области проголосовали 326 тыс. 736 избирателей, или 28,88%», — говорится в сообщении.

Отметим, что несмотря на такой невысокий результат, он все-таки лучше, чем в 2013 году, когда проходили аналогичные выборы. Тогда к 18:00 в области проголосовали 24,7% избирателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на кресло губернатора претендуют четыре человека. Это Сергей Бирюков («Справедливая Россия»), Сергей Глумов («Патриоты России»), Светлана Орлова («Единая Россия») и Владимир Сипягин (ЛДПР). На выборах в заксобрание в бюллетени включено 434 кандидата. Они борются за 38 мандатов, 19 из которых отдадут победителям в одномандатных округах. Еще 19 человек пройдут в заксобрание через голосование за партийные списки.