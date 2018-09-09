Явка избирателей в Ивановской области не дотягивает до 30%

Иваново, , 18:38 — REGNUM 28,56% составила явка избирателей на выборы губернатора Ивановской области и депутатов областной думы к 18:00 9 сентября, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные областной избирательной комиссии.

Напомним, на пост главы Ивановской области претендуют пять кандидатов: врио губернатора Станислав Воскресенский («Единая Россия»), вице-спикер облдумы Сергей Нациевский (КПРФ), депутат гордумы Кинешмы Александр Орехов (Коммунистическая партия Коммунисты России), директор ООО «Ткацкая фабрика» Павел Попов («Справедливая Россия») и депутат облдумы Дмитрий Шелякин (ЛДПР). На 26 мандатов в областной думе претендуют около 300 кандидатов.

До закрытия избирательных участков осталось менее полутора часов.

Добавим, что сегодня, 9 сентября, в России — в Единый день голосования. На территории 80 регионов проводится более 4,7 тыс. выборов разного уровня. В списки избирателей включены около 65 млн человек.

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