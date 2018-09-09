Бангладеш поднимет проблему рохинджа на сессии Генеральной ассамблеи ООН

Дакка, , 19:01 — REGNUM Бангладеш планирует поднять проблему беженцев рохинджа на предстоящей 73-ей сессии Генеральной ассамблеи ООН. По информации бангладешского новостного издания «Дэйли Стар», делегация Бангладеш потребует от Мьянмы прекращения преследования мусульман рохинджа и создания условий для безопасного возвращения беженцев, покинувших страну после начала широкомасштабной военной операции в августе 2017 года.

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина отправится в Нью-Йорк 21 сентября, чтобы выступить с речью на предстоящей сессии Генеральной ассамблеи ООН. По словам официального представителя министерства иностранных дел Бангладеш, Шейх Хасина озвучит несколько новых предложений по разрешению кризиса, а также вновь потребует скорейшего возвращения в Мьянму беженцев, существенная доля которых размещена именно в Бангладеш.

Ожидается, что проблема рохинджа станет ключевой темой для обсуждения на предстоящей сессии Генеральной ассамблеи ООН. Ранее миссия по установлению фактов в Мьянме, учрежденная Советом по правам человека ООН, выявила случаи грубого нарушения прав человека в мьянманских национальных областях Ракхаин, Качин и Шан. Именно эти районы являются местами расселения мусульман рохинджа.