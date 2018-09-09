Воскресенье, 9 Сентября 2018 года
19:03:11 МСК

За два часа до закрытия участков в Великом Новгороде явка составила 20,39%

Политика

Пять лет назад активность к 18:00 была немного выше — 20,53%

Великий Новгород, 9 сентября 2018, 18:36 — REGNUM  На выборах депутатов думы Великого Новгорода шестого созыва к 18:00 проголосовали 20,39% избирателей — 176 774 человека. Об этом сообщает избирательная комиссия Новгородской области.

Отметим, что активность избирателей пять лет назад, на выборах депутатов думы города пятого созыва, к этому часу была немного выше — 20,53%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в думу Великого Новгорода избирается 30 депутатов: 15 по одномандатным округам, 15 — по спискам партий (это «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ и партия «Яблоко»). На 30 мест претендуют 256 человек.

Всего сегодня, 9 сентября, в единый день голосования в 80 регионах России проходит более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: К середине дня явка на выборах в думу Великого Новгорода превысила 15%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы депутатов думы Великого Новгорода — 2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить