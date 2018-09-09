За два часа до закрытия участков в Великом Новгороде явка составила 20,39%

Великий Новгород, , 18:36 — REGNUM На выборах депутатов думы Великого Новгорода шестого созыва к 18:00 проголосовали 20,39% избирателей — 176 774 человека. Об этом сообщает избирательная комиссия Новгородской области.

Отметим, что активность избирателей пять лет назад, на выборах депутатов думы города пятого созыва, к этому часу была немного выше — 20,53%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в думу Великого Новгорода избирается 30 депутатов: 15 по одномандатным округам, 15 — по спискам партий (это «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ и партия «Яблоко»). На 30 мест претендуют 256 человек.

Всего сегодня, 9 сентября, в единый день голосования в 80 регионах России проходит более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.

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