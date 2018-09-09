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Политолог: Выборы в Хакасии прошли без сенсаций

Политика

Об этом абаканский политолог Александр Бортников заявил журналистам

Абакан, 9 сентября 2018, 18:34 — REGNUM  В Хакасии выборы губернатора прошли без сенсаций. Об этом журналистам заявил абаканский политолог Александр Бортников.

«По предварительным данным, которые совпадают с данными экзитполов, победу одерживает действующий глава Виктор Зимин. По имеющимся данным он набирает 51,8% голосов избирателей Хакасии, пришедших на участки. Подсчёт голосов продолжается, но итог, похоже, понятен», — считает политолог.

Напомним, сегодня, 9 сентября, в регионе выбирали губернатора, депутатов Верховного совета республики и депутатов городского совета Абакана. На пост претендуют Виктор Зимин, Валентин Коновалов, Александр Мяхар и Андрей Филягин.

По данным на 18:00 по местному времени явка на выборы губернатора республики составляла 35,18%.

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Выборы главы Хакасии-2018
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