Политолог: Выборы в Хакасии прошли без сенсаций

Абакан, , 18:34 — REGNUM В Хакасии выборы губернатора прошли без сенсаций. Об этом журналистам заявил абаканский политолог Александр Бортников.

«По предварительным данным, которые совпадают с данными экзитполов, победу одерживает действующий глава Виктор Зимин. По имеющимся данным он набирает 51,8% голосов избирателей Хакасии, пришедших на участки. Подсчёт голосов продолжается, но итог, похоже, понятен», — считает политолог.

Напомним, сегодня, 9 сентября, в регионе выбирали губернатора, депутатов Верховного совета республики и депутатов городского совета Абакана. На пост претендуют Виктор Зимин, Валентин Коновалов, Александр Мяхар и Андрей Филягин.

По данным на 18:00 по местному времени явка на выборы губернатора республики составляла 35,18%.