В Чечне на 15:00 проголосовали больше половины избирателей

Грозный, , 18:28 — REGNUM На выборах депутатов в органы местного самоуправления в Чечне отмечается высокая явка избирателей. На 15:00 проголосовали уже 51% от всех внесенных в списки избирателей.

Напомним, в единый день голосования в Чечне проходят выборы в восьми сельских поселениях — Гойтинском, Гехинском, Автуринском, Ново-Атагинском, Агиштинском, Джалкинском, Калиновском, Нохч-Келойском. На сто восемь мест в советах местного самоуправления претендуют 210 кандидатов.

Читайте также: В Чечне начались выборы депутатов местных советов

Отметим, накануне выборов глава республики Рамзан Кадыров выразил уверенность, что жители Чечни, как всегда, проявят высокую сознательность и активность и выборы пройдут при высокой явке избирателей.