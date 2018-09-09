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В Чечне на 15:00 проголосовали больше половины избирателей

Политика

Выборы депутатов проходят в восьми сельских поселениях

Грозный, 9 сентября 2018, 18:28 — REGNUM  На выборах депутатов в органы местного самоуправления в Чечне отмечается высокая явка избирателей. На 15:00 проголосовали уже 51% от всех внесенных в списки избирателей.

Напомним, в единый день голосования в Чечне проходят выборы в восьми сельских поселениях — Гойтинском, Гехинском, Автуринском, Ново-Атагинском, Агиштинском, Джалкинском, Калиновском, Нохч-Келойском. На сто восемь мест в советах местного самоуправления претендуют 210 кандидатов.

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Отметим, накануне выборов глава республики Рамзан Кадыров выразил уверенность, что жители Чечни, как всегда, проявят высокую сознательность и активность и выборы пройдут при высокой явке избирателей.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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