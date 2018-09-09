Голосование председателя УИК в Подмосковье приняли за вброс

Красногорск, , 18:25 — REGNUM Информация о вбросе бюллетеней на одном из участков Сергиево-Посадского района Московской области не подтвердилась. Об этом журналистам заявила уполномоченная по правам человека в регионе Екатерина Семенова, сообщает «Риамо».

По ее словам, на место выезжала группа наблюдателей, изучала записи с видеокамер на участке. Как выяснилось, эпизод, который авторы сигнала приняли за вброс, оказался голосованием председателя участковой избирательной комиссии, которая является избирателем, приписанным к этому участку.

Ранее об инциденте сообщала председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина. Она заявляла, что информация о возможном нарушении поступила из социальных сетей.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, на 15.00 явка избирателей на выборы губернатора Московской области достигла 23,38%.

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